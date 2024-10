Garsoniera din centrul Clujului, inchiriata cu 1200 de euro! Proprietarul spune ca locuinta de 32 mp e de lux

O garsoniera de lux din centrul municipiului Cluj-Napoca se inchiriaza cu 1200 de euro. Conform anuntului postat pe o platforma de imobiliare, imobilul are o suprafata de 32 de metri patrati si este situat la parterul unui bloc de doua etaje construit in anul 2023.Pretul include si un loc de parcare subteran, cheltuielile lunare dar si servicii de curatenie si igienizare saptamanale. In acest fel, viitorul chirias nu va avea nicio grija legata de facturi sau de curatenia imobilului.Cu toate ... citește toată știrea