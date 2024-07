Garsonierele si apartamentele cu 2 camere din Cluj se inchiriaza cu preturi mai mari decat in Capitala

Garsonierele si apartamentele cu 2 camere din Cluj-Napoca se inchiriaza, la ora actuala, cu preturi mai mari decat in Capitala. Discutam despre o medie de 350 euro/luna in cazul garsonierelor si de 550 euro/luna in cazul locuintelor cu 2 camere, arata o noua analiza imobiliare.ro.Daca ai in proprietate insa un apartament cu 3 camere pentru care vrei sa gasesti chirias, pretul cu care vei ajunge sa-l inchiriezi va fi, cel mai probabil, mai mic decat cel pe care l-ai putea castiga cu o ... citește toată știrea