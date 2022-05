Noi reguli vor fi impuse in toate magazinele din Romania. Guvernul obliga comerciantii sa afiseze pretul initial de la care se face micsorarea de pret.Clientii nu vor mai fi pacaliti cu false discounturi. Cel putin nu atat de usor, pentru ca vanzatorii vor trebui sa raporteze reducerile la cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zile. In consecinta, daca cineva vrea sa-si ... citeste toata stirea