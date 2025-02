Gata cu viata buna la Cluj! Mii de afaceri au pus lacatul pe usa! Numarul radierilor a crescut ingrijorator de mult

Mii de afaceri din Cluj si-au inchis portile in 2024! Clujul se afla printre judetele cu cele mai multe firme radiate in anul 2024.Concret, in 2024 au fost radiate 4.290 de firme, cu 15,14% mai multe decat in 2023, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Judetul nostru a fost depasit doar de Bucuresti, unde s-au inregistrat 12.982 (numar in crestere cu 9,83% fata de 2023).In topul radierilor se afla si Timis (3.431, +10,22%), Constanta (3.163, +7,26%), Iasi (2. ... citește toată știrea