Geneza autostrazii Sebes-Turda spusa de fostul ministru al Digitalizarii si fost vice la CJ Alba: "As putea scrie o carte despre constructia autostrazii Sebes-Turda, dar asta poate genera probleme in timp"

Fostul ministru al digitalizarii spune ca ar putea scrie o carte despre constructia autostrazii Sebes-Turda, dar n-o face caci aceasta "poate genera probleme in timp".Fostul ministru al digitalizarii Florin Roman mazilit dupa ce si-ar fi falsificat CV-ul, si fost vicepresedinte la Consiliul Judetean Alba, a scris aseara pe o retea de socializare ca ar putea "scrie o carte" despre constructia autostrazii Sebes-Turda, "dar asta poate genera probleme in timp, daca nu o pastrez. Prietenii stiu de ... citeste toata stirea