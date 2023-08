Grupul farmaceutic Stada, cu prezenta in Romania de peste trei decenii, care construieste o fabrica de medicamente in Turda, judetul Cluj, a raportat vanzari totale de 2,1 miliarde de euro in primul semestru din 2023, la nivel de grup. Fata de S1/2022, vanzarile au crescut cu 16% anul acesta. La rezultate a contribuit si subsidiara locala."Performantele obtinute de Stada la nivel global (...) reprezinta si o garantie a continuarii planurilor investitionale anuntate deja, Romania fiind una ... citeste toata stirea