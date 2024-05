Gigantii mondiali din industria auto au trecut la restructurari. Care sunt efectele in Romania? Seful Bosch, cu centru de inginerie si fabrica la Cluj: Activitatea din Romania nu e afectata si sper ca nu va fi afectata

La inceputul acestei luni, grupul german Leoni, producator de cablaje auto, anunta ca inchide fabrica de la Ludus, din Romania. E doar unul dintre cele mai recente exemple dintr-o piata auto globala puternic afectata de turbulente, in conditiile in care giganti ca Bosch, Continental sau ZF au anuntat la nivel mondial planuri de restructurari. De asemenea, o serie de companii IT cu proiecte in industria auto au renuntat la angajati. Pe de alta parte, centrele de inginerie din Romania continua sa ... citește toată știrea