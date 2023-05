Gigantul american de consultanta Marsh McLennan anunta, miercuri, ca lanseaza un nou centru IT in Cluj-Napoca, care va deveni principalul centru IT al companiei din Europa. Compania tinteste peste o suta de noi angajari.Marsh McLennan va oferi prin intermediul noului hub de la Cluj oportunitati de cariera in domeniul IT pentru: ingineri software, ingineri de date in Cloud, analisti de sistem si manageri de proiect.Noul tech hub devine principalul centru IT al companiei pentru Europa si va ... citeste toata stirea