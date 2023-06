Glovo, platforma multi-categorie care ofera acces la o varietate mare de produse Glovo lanseaza, in colaborare cu Hospitality Culture Institute, Glovo Academy - un accelerator de informatie destinat partenerilor sai, pentru a-i sprijini in dezvoltarea durabila a afacerilor lor.Proiectul se va desfasura intre 12 si 14 iunie 2023 si face parte din initiativa Glovo Local - un program al carui scop este sprijinirea micilor afaceri din domeniul restaurantelor in procesul de digitalizare printr-o ... citeste toata stirea