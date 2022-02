GOTO Parking este alaturi de clienti in cele mai importante momente - FOTO

GOTO Parking, parcarea de aeroport care este dedicata nevoilor clientilor, a investit in ultimii trei ani in digitalizarea parcarii pentru ca soferii sa aiba parte de cele mai bune conditii si de un confort sporit. In plus, GOTO Parking este alaturi de comunitatea locala in cele mai importante momente ale anului."Numarul soferilor care au nevoie sa stationeze in parcarea aeroportului din Cluj-Napoca a crescut de la an la an. Din acest motiv, am implementat sistemul de recunoastere a numerelor ... citeste toata stirea