Graul si porumbul, scumpiri considerabile dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei

Cresterea pretului graului si porumbului a atins joi nivelul maxim permis la bursa de cereale de la Chicago. Atacul Rusiei asupra Ucrainei a pus, astfel, sub semnul intrebarii livrarile unuia dintre cei mai importanti furnizori mondiali de cereale.Cotatiile futures la ambele cereale s-au apreciat cu peste 5%, fiind blocate la limita maxima de apreciere timp de peste o ora. Graul este la cel mai ridicat nivel de dupa 2012, iar cotatiile la oleaginoase sunt si ele in crestere, arata Agerpres. In ... citeste toata stirea