Autoritatile din Grecia au afirmat ca vor oferi un sejur gratuit de o saptamana in Rodos, in anul 2024, tuturor turistilor ale caror vacante au fost intrerupte de incendiile care au avut loc pe insula timp de mai multe zile in iulie, distrugand case si hoteluri si fortand evacuarea a mii de persoane, transmite Reuters.Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat miercuri ca incendiul a afectat 15% din Rodos, si ca situatia este ... citeste toata stirea