Lotul Suplacu de Barcau-Nusfalau pe pe Autostrada Transilvania va fi inaugurat saptamana viitoare, iar Romania va atinge ,,borna" de 1000 de kilometri de Autostrada si Drum expres a transmis marti, in Prahova, la verificarea santierului Ploiesti-Mizil de pe Autostrada Moldovei, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lotul Nurol are o lungime de 14 kilometri si este primul tronson de autostrada din judetul Salaj."Pana la finalul anului viitor vor fi dati in trafic minimum 250 de kilometri ... citeste toata stirea