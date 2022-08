Grindeanu: ofertele pentru contractul de lucrari aferent tronsonului Chiribis-Biharia din Autostrada Transilvania, contract cu valoare de un miliard de lei, pot fi depuse pana in 17 octombrie

Ofertele pentru contractul de lucrari aferent tronsonului Chiribis-Biharia din Autostrada Transilvania, contract cu valoare de un miliard de lei, pot fi depuse pana in 17 octombrie, anunta azi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Proiectul cu o valoare estimata de 877,779 milioane de lei plus TVA si este finantat prin Programul Operational Transporturi; acesta trebuie finalizat in 24 de luni. Compania Nationala de Autostrazi a transmis, astazi, spre publicare, in SICAP, Anuntul de ... citeste toata stirea