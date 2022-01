Grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline a vandut si ultima fabrica pe care o mai avea in Romania, Ferrosan din Cluj-Napoca, catre Hexagon Retail Properties, grup cu capital privat, implicat in proiecte imobiliare si de retail din Cluj-Napoca si Bucuresti.Procesul de vanzare a durat putin peste 1 an de zile, ... citeste toata stirea