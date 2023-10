Grupul ceh Agrofert, controlat de fostul premier Andrej Babis, a preluat un pachet majoritat de 65% din compania clujeana East Grain. Tranzactia se realizeaza in principal printr-o majorare de capital si "reprezinta cea mai importanta investitie externa in agrobusinessul romanesc din ultimul an", arata un comunicat al companiei romanesti citat de economedia.ro.Principala activitate a East Grain este comertul cucereale si seminte oleaginoase, dar presteaza si o serie de servicii adiacente cum ... citeste toata stirea