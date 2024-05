Grupul german Bosch a incheiat anul financiar cu vanzari de 2,5 miliarde de lei in Romania, la un nivel similar cu anul precedent. Compania are o prognoza modesta privind evolutia afacerii in tara pentru 2024

Bosch, furnizor german de tehnologii si servicii, a incheiat anul fiscal 2023 cu vanzari consolidate in valoare de 2,5 miliarde de lei (516,2 milioane de euro) in vanzari consolidate catre terti. Compania transmite ca a realizat in tara noastra investitii de 356 milioane de lei (aproximativ 72 milioane de euro).Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a incheiat anul fiscal 2023 cu vanzari consolidate in valoare de 2,5 miliarde de lei (516,2 milioane de euro) in Romania, ... citește toată știrea