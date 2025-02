Grupul Knauf face fabrica de 75 milioane de euro intr-un oras din Cluj. "Cea mai mare investitie din judet"

Producatorul de gips-carton Knauf a primit autorizatie de construire pentru o investitie de 75 mil. euro intr-o fabrica de gips-carton si profiluri metalice amplasata in Huedin.Anuntul a fost facut chiar de primarul din Huedin: "In aceasta saptamana Primaria Huedin a emis autorizatia de construire pentru firma Knauf. Intram in linie dreapta cu aceasta mare investitie de peste 75 milioane de euro, care sper eu ca va schimba fata orasului nostru", a transmis primarul Mircea Morosan.Knauf este ... citește toată știrea