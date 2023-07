Noi taxe pentru romani! Scumpirile ar urma sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an.Ministrul de Finante, Marcel Bolos, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coalitiei de guvernare, noi simulari pe eliminarea unor facilitati fiscale si cresteri de accize.Printre masurile avute in vedere se numara inclusiv scumpirea mancarii pentru animalele de companie, care nu va mai beneficia de facilitati fiscale. Practic, va creste taxa pe valoarea adaugata la 19%, incepand din aceasta toamna. ... citeste toata stirea