Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an/ Observatii dure pe proiect din partea Consiliului Fiscal

Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la briefingul de la finalul sedintei Executivului. Astfel, veniturile se majoreaza cu 30,4 miliarde de lei iar cheltuielile cu 33 miliarde de lei, transmite Economedia. Deficitul bugetului general consolidat in termeni cash creste cu 2,65 miliarde lei, la 80,15 miliarde lei, dar ca procent in PIB ramane la 5,8%. Pe de alta parte, Consiliul Fiscal apreciaza drept probabila manifestarea unui ... citeste toata stirea