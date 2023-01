Guvernul a aprobat continuarea programului Noua Casa, cu un plafon de 1,5 miliarde de lei

Guvernul a adoptat azi continuarea programului Noua Casa si in 2023, de care au beneficiat 330.000 de tineri si familii care si-au achizitionat un camin beneficiind de aceste facilitati.Plafonul pentru acest moment este de 1,5 miliarde de lei, dar acesta ar putea fi suplimentat, daca cererea se manifesta din parte beneficiarilor in contextul in care dobanzile sunt foarte ridicate."Ii incurajez pe toti sa apeleze la acest program, sa epuizam acest plafon pana la jumatatea anului", a spus ... citeste toata stirea