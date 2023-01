Guvernul a stabilit modul de acordare a ajutorului pentru incalzire. Vezi cine beneficiaza de acesta

Guvernul a stabilit miercuri, 11 ianuarie, mecanismul de acordare a ajutorului pentru incalzire, de 1.400 de lei in total, pentru persoanele cu venituri mici.Autoritatile au identificat o serie de solutii si pentru persoanele, in special din mediul rural, care nu au numar la casa, iar in acte, mai multe persoane locuiesc la acelasi numar de casa, pe teren fiind vorba despre cu totul alta situatie. Persoanele care se afla in aceasta situatie trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere, ... citeste toata stirea