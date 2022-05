Guvernul aduna banii de la bogati: TVA mai mare pentru anumite produse si impozit in functie de cat de scumpa e casa

Guvernul vrea sa adune mai multi bani la buget si i-a luat in vizor pe romanii cu bani.Romania e singura tara din Europa cu un decalaj imens in PIB - 27% venituri si 40% cheltuieli, totul fiind acoperit cu imprumuturi.Pentru a umple golul, guvernul ia in calcul cresterea impozitelor si taxelor locale. "Nu poti sa ai trei case la tara, intr-o comuna, care fac cat o garsoniera la Bucuresti", spune Marcel Ciolacu, presedintele PSD.Exista in continuare discutii pe impozitul progresiv. PSD ar ... citeste toata stirea