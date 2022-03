Guvernul ar putea lua in calcul masuri de sprijin pentru cetatenii vulnerabili, inclusiv vouchere pentru alimente

Guvernul ar putea lua in calcul masuri de sprijin pentru cetatenii vulnerabili in fata inflatiei si a crizei facturilor, ce ar include vouchere pentru alimentele de baza si sustinerea elevilor din familii cu venituri mici, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, citat de Economedia. Acesta spune ca cea mai mare provocare este sa mentina puterea de cumparare avand in vedere ca inflatia este una destul de ridicata.Coalitia de guvernare discuta noi masuri de sprijin pentru cetatenii ... citeste toata stirea