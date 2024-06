Guvernul creste salariul de baza minim brut pe tara, de la 3.300 la 3.700 lei

Guvernul aproba in sedinta de joi, printr-o hotarare, majorarea de la 1 iulie a salariului de baza minim brut pe tara de la 3.300 la 3.700 lei si creste suma netaxata, informeaza Economedia. Majorarea neta va fi de 284 lei pe luna pentru un angajat, astfel ca acesta va lua "in mana" un salariu net de 2.363 lei. Decizia e luata cu trei zile inainte de alegerile locale si europarlamentare. Mediul de afaceri a criticat masura si a aratat ca nu are justificare economica, ducand la cresterea ... citește toată știrea