Guvernul ia in calcul sa reintroduca subventia pentru carburanti, dupa scumpirile din ultima perioada

Guvernul ia in calcul sa subventioneze din nou carburantii, dupa scumpirile din ultima perioada. Executivul analizeaza aceasta masura dupa ce in ultimele zile au fost scumpiri din ce in ce mai dese, aproape zilnic.Cei care au scumpit cel mai mult carburantul au fost austriecii de la OMV Petrom. Dupa 5 februarie, Guvernul ar lua in calcul sa reintroduca subventia la carburanti, potrivit unor surse, scrie Antena 3 CNN.Cu cat s-a scumpit benzina de la inceputul anului31 decembrie 2022: 6,02 ... citeste toata stirea