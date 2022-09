Guvernul ia in considerare schimbarea calculelor plafonarii la curent! Vrea sa foloseasca media consumului intre anii 2019-2021

Guvernantii intentioneaza sa utilizeze ca baza de calcul pentru plafonarea pretului la curent media consumului intre anii 2019-2021, adica nu doar media pe anul trecut. In ultimele zile tot mai multi experti au atras atentia ca daca consumul mediu anual din anul 2021 nu este sub 255 kWh, in ciuda unui consum redus la iarna, pe factura va fi trecut pretul pietei.Membrii Executivului ar lua in considerare sa nu mai tina cont, la plafonarea pretului energiei electrice, doar de consumul de anul ... citeste toata stirea