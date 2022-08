Guvernul mareste salariile bugetarilor. Salariile cresc cu aproximativ 150 de lei pe agajat

Executivul a aprobat azi un proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Muncii, prin care sunt majorate salariile personalului platit din fonduri publice. Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca majorrarile salariale in sistemul public, aprobate vineri de Guvern, sunt in jurul sumei de 150 de lei pentru fiecare angajat."Vom aproba cresterea salariala in sistemul public. E o crestere in concordanta cu disponibilitatea bugetara si in conformitate cu discutiile pe care le-am avut ... citeste toata stirea