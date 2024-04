Guvernul pregateste taxele pentru anul viitor. Romanii care vor plati taxe si impozite mai mari de anul urmator

Executivul asteapta ca Banca Mondiala sa stabileasca pragul de la care va creste impozitul pentru case si terenuri.Potrivit unor surse Antena 3 CNN, planul este ca cel mai mult sa plateasca romanii care au case si terenuri scumpe.Surse guvernamentale au precizat ca 10% dintre romani vor fi afectati.Diferenta majora in felul in care se vor calcula impozitele pe locuinta consta in ... citește toată știrea