Guvernul va adopta in sedinta de joi un act normativ prin care prelungeste cu 3 luni valabilitatea politelor auto RCA emise de Euroins, companie aflata in prezent in procedura de faliment.Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in deschiderea sedintei de Guvern, prelungirea valabilitatii politelor Euroins, cu inca 3 luni, adica pana pe 8 decembrie. "Motivul acestei modificari cred ca este legitim: sunt inca in vigoare peste 1,8 milioane de polite RCA emise de Euroins, iar daca s-ar pastra ... citeste toata stirea