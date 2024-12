Guvernul recunoaste dezmatul pe banii romanilor. Romania a imprumutat miliarde de euro ca sa creasca salariile bugetarilor cu 24% in 2024!

In proiectul ordonantei de plafonare a salariilor bugetarilor si a pensiilor, Guvernul se autodenunta, recunoscand ca a facut cresteri uriase de salarii ale bugetarilor in anul 2024."Intrucat cheltuielile de personal au crescut in cursul anului 2024 ca urmare a majorarilor salariale acordate pentru intreg personalul din sectorul public de la 132 mld lei la 164 mld lei cu o valoare nominala de +32 mld lei, respectiv cu un procent de +24% reprezentand in anumite situatii pentru anumite categorii ... citește toată știrea