Guvernul renunta la singura masura din acest an care ducea la majorarea unor pensii

Coalitia de guvernare s-a sucit, nu mai majoreaza pensiile sub 3.000 lei. Este vorba despre cresterea plafonului de la 2000 la 3000 de lei, pana la care pensionarii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit, care ar fi adus majorari, si de pana la 100 de lei, daca aceasta scutire de impozit intra in vigoare.S-a renuntat la aceasta masura in principal din cauza tensiunilor care s-au produs intre PSD si PNL, pentru ca initial despre aceasta masura a vorbit ministrul PSD al Finantelor publice, ... citeste toata stirea