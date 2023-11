Pentru 2024, Guvernul stabileste un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica, transmite Economedia. In 2023, initial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior la 140.000. In 2022, contingentul a fost de 100.000.In prezent, sunt circa 400.000 de lucratori straini beneficiari de permise de munca ce lucreaza cu contracte de munca in ... citeste toata stirea