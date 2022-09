Guvernul va elabora un GHID pentru economisirea curentului

Guvernul ia in calcul realizarea unui ghid pentru a-i invata pe romani cand si cum sa economiseasca curentul.Ghidul ne va invata care sunt intervalele din zi in care curentul electric este mai scump, dar si cum / cand sa folosim sa folosim electrocasnicele astfel incat facturile sa nu explodeze.De exemplu, consumatorii nu mai trebuie lasati in priza in timpul zilei, pentru ca atunci curentul e scump, sa foloseasca masina de spalat seara si sa nu aspire ziua.In privinta centralelor pe gaz, ... citeste toata stirea