Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege care reduce drastic limita maxima a sumei pe care o pot plati in numerar categorii precum PFA-uri sau persoanele juridice.Conform proiectului de ajustare fiscala, scade de la 5.000 de lei la 1.000 de lei de persoana suma maxima zilnica pe care o pot plati in numerar urmatoarele categorii: persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care ... citeste toata stirea