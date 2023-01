Haos in facturile la energie electrica pe decembrie. Preturile nu pot fi plafonate pe intreaga luna!

Renuntarea la declaratia pentru locul de consum nu elimina aplicabilitatea plafonarii pretului la energie electrica pentru un singur loc de consum in intervalul 16 decembrie - 31 decembrie 2022. Asadar, va fi haos in facturile la energie electrica pe luna decembrie 2022, pentru ca preturile nu pot fi plafonate pe intreaga luna.Astfel, nu se stie inca modul in care se va calcula acel consum de energie pe jumatate de luna si se creeaza un blocaj in procesul de facturare pentru luna respectiva. ... citeste toata stirea