Haos pe piata muncii din Cluj! Tinerii isi gasesc tot mai greu un loc de munca: "Gasesti doar joburi in IT sau pe santier"

Tot mai multi clujeni se plang ca le este din ce in ce mai greu sa-si gaseasca un loc de munca in Cluj-Napoca. Pe retelele sociale, oamenii spun ca piata muncii pare blocata, fiind disponibile numai joburi in IT, constructii sau in supermarketuri."De ce pare ca piata locurilor de munca e moarta in Cluj. Adica ori gasesti doar joburi in IT ori pe santier sau in supermarket-uri? Mi se pare doar mie sau nu caut unde trebuie?", a scris un clujean pe retelele de socializare.In comentarii, multe ... citește toată știrea