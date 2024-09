Harta de tarife in sezonul chiriilor: Cat platesti in functie de vechimea apartamentului? La Cluj, diferenta e de 80 de euro/luna

Chiriasii din marile orase pot plati si cu 44% mai mult in fiecare luna, atunci cand aleg un apartament intr-un bloc nou in locul unei proprietati similare dintr-un bloc vechi, arata o analiza a portalului Imobiliare.ro, intr-o perioada de varf pe piata: inceperea noului an universitar. Consultantii spun ca o astfel de locuinta poate oferi un standard de viata mai bun, dar de multe ori nu dispune de pozitionarea privilegiata pe care o are in raport cu centrul orasului o proprietate veche. ... citește toată știrea