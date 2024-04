Harta imobiliara de inceput de primavara: In ce cartiere au crescut si unde au scazut preturile pentru locuintele de vanzare si chiriile din Cluj (Analiza imobiliara)

Preturile la locuintele in Cluj-Napoca in luna martie 2024 au crescut cu 5,22% fata de luna anterioara si sunt cu aproximativ 12% peste cel de acum un an, arata analiza lunara a unei agentii imobiliare. Aceasta este realizata pe baza perturilor solicitate in ofertele din propria baza de date.Pretul mediu pe metru patrat in luna martie a fost de 2,338 de eruo/mp, fiind totusi cu 1% mai mic fata de pretul record inregistrat in luna decembrie, anul trecut.Preturile pe cartierele din ... citește toată știrea