Salariile angajatilor din sectorul IT&C din Cluj, judet care concentreaza peste 22.000 de specialisti in acest domeniu, au ajuns la o medie de peste 7.700 de lei net in anul 2020, in crestere cu 9% fata de perioada similara a anului anterior. In Bucuresti, unde lucreaza jumatate din forta de munca totala din IT&C (aproape 100.000 de persoane), salariul mediu a fost de 7.000 de lei net in 2020, cu 9% mai scazut decat in Cluj, arata datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de