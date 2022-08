Hidosul turn de 25 de etaje din Manastur, luat la rost si desfiintat: "Apartamentele acestea sunt istorice. Sunt vechi de noi..."

Decanul Facultatii de Arhitectura din Cluj, Serban Esiganas, a luat la rost turnul de 25 de etaje din Manastur si a spus ca s-a demodat, pentru ca se lucreaza la el de 14 ani."Apartamentele sunt normale in sensul in care se fac acum pe piata, dar vreau sa va spun ca apartamentele care se fac acum sunt, in general, mai proaste decat acum 30 de ani. (...) Sigur, s-a schimbat si stilul de viata si atunci putem sa lungim aceasta discutie despre nevoile care s-au schimbat, care au fost insa ... citeste toata stirea