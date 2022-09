HTEC Group, companie globala de servicii de tehnologie, consultanta si software cu sediul in San Francisco, a anuntat astazi achizitia companiei Mistral Technologies, din Sarajevo, in urma careia isi extinde echipa la peste 2.000 de angajati in centrele de dezvoltare din sud-estul Europei si in birourile de consultanta din Silicon Valley, Londra, New York, Minneapolis, Amsterdam, Stockholm si Gothenburg.La ... citeste toata stirea