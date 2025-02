Ianuarie, a doua cea mai proasta luna din ultimii ani pentru tranzactii in judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania

Scadere semnificativa a numarului de tranzactii cu unitati individuale in Cluj, judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara, Cluj-Napoca, in ianuarie a scazut cu 15% fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele de la Cadastru. Este a doua cea mai proasta luna ianuarie pentru tranzactii din ultimii noua ani.E vorba mai exact de 431 de unitati individuale tranzactionate in ianuarie in Cluj, fata de 511 in aceeasi luna a anului 2024. In ultimii doi ani in aceeasi luna erau ... citește toată știrea