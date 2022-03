IEA propune reducerea vitezei pe autostrazi si munca de acasa, pentru scaderea consumului de petrol

Agentia Internationala a Energiei (IEA) propune reducerea limitei de viteza pe autostrazi cu cel putin 10 km/ora si promovarea telemuncii trei zile pe saptamana, acolo unde acest lucru este posibil, pentru a economisii petrolul si a evita problemele de aprovizionare.Intr-un decalog de masuri pentru diminuarea consumului de petrol in contextul crizei generate de invazia rusa in Ucraina, publicat vineri, 18 martie, IEA calculeaza ca, daca aceste masuri se vor aplica in tarile dezvoltate timp de ... citeste toata stirea