,,Ii rog pe toti sa dea jos labele de pe fermierii si procesatorii romani". Ministrul Agriculturii, despre boicotul lui Georgescu in supermarketuri

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a transmis celor care fac politica sa ,,dea jos labele de pe fermierii si procesatorii romani", in contextul in care astazi are loc boicotul anuntat de Calin Georgescu in supermarketurile din tara.,,Eu am transmis public ce am avut de transmis si inca o data rog pe toata lumea - si pe cei care fac politica in momentul fata - sa lase fermierii, sa lase procesatorii in pace, sa nu creeze dificultati financiare producatorilor romani si, in continuare, daca au ... citește toată știrea