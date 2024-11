IKEA vine la Cluj / Cine-s dezvoltatorii care negociaza pentru a gazdui la Cluj primul magazin al cunoscutului brand suedez

IKEA va deschide un prim magazin la Cluj, iar conform informatiilor Actual de Cluj ar fi vizat complexul RIVUS, proiect care a fost demarat pe vechea platforma Carbochim si care e derulat de Iulius Group. In colaborare cu economedia.ro am solicitat un punct de vedere de la compania IKEA, iar aceasta recunoaste ca "este interesata sa se extinda la Cluj", fara insa sa indice un parteneriat cu vreun dezvoltator anume, sau un plan concret."Am fost intotdeauna interesati sa ne extindem in zona ... citește toată știrea