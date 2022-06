Imobiliare.ro: Noi scumpiri pe piata apartamentelor. Preturile cerute pentru locuinte noi au sarit pragul de 2500 de euro/mp

In Cluj-Napoca, cel mai scump oras din tara, preturile cerute pe apartamente s-au majorat cu 2,2% luna trecuta, potrivit datelor din ofertele intermediate de portalul Imobiliare.ro. Sumele solicitate au crescut in toate marile centre regionale din tara, pe fondul unui avans semnificativ al cererii in mai fata de luna precedenta."In ultimele 30 de zile, cererea atat pe segmentul chiriilor cat si al vanzarilor a inregistrat un avans important fata de luna anterioara, la nivel national. In ceea ... citeste toata stirea