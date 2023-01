Impactul industriei de IT din Cluj la PIB-ul Romaniei, estimat la peste 10 miliarde de euro (Cluj IT Cluster). Peisaj din industria care sustine economia judetului

Industria din Cluj a fost martora unei cresteri de peste 4 ori in 14 ani, in ceea ce priveste resursa umana, iar in ceea ce priveste impactul industriei de IT din Cluj la PIB-ul Romaniei, la nivelul anului 2020, este estimat la 10 miliarde de euro, arata Andrei Kelemen, CEO-ul Cluj IT Cluster, citat de Economedia.Pe langa beneficiile majore pe care IT-ul le aduce Clujului, reprezentantul asociatiei a vorbit si despre provocari. "Cluj-Napoca este un oras tot mai aglomerat si mai scump in ... citeste toata stirea