Important proiect rutier din Cluj, intarziere de cateva luni. Predictiile expertilor s-au adeverit: "Din 2024 v-am spus ca nu vor reusi"

Expertii de la Asociatia Pro Infrastructura au anuntat ca drumul expres DEx4 Tureni se afla in intarziere si "in cel mai optimist scenariu" va fi pus in functiune la sfarsitul lunii iunie. Acest drum are doar 5 km si va face legatura dintre A3 si DN1.Asociatia Pro Infrastructura sustine ca au prezis inca din iulie 2024 ca proiectul va avea probleme: "V-am spus inca din iulie 2024 ca antreprenorii nu vor reusi sa produca surpriza de a inaugura anticipat, in decembrie 2024, acest ciot de nici 5 ... citește toată știrea