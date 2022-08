Importurile de energie electrica din primele cinci luni ale anului sunt de patru ori mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut

Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, energie electrica in valoare de 450 milioane euro, cu 182,4% mai mult comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citate de economedia.ro. Importurile au crescut cu 298% raportat la primele cinci luni din 2021.Cele mai mari exporturi de electricitate din perioada mentionata s-au inregistrat in ianuarie, respectiv 104,5 milioane euro, iar cele mai mici in aprilie - 71,5 ... citeste toata stirea